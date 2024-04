Die bisher größte Explosion im All wirft Fragen auf

2022 erfasste das James-Webb-Teleskop die größte bisher gemessene Explosion im Weltraum. 2,4 Milliarden Lichtjahre entfernt schleuderte das Event GRB 221009A Gammastrahlung mit 18 Tera-Elektronenvolt ins All. Die Explosion war so energiereich, dass sie die äußere Erdatmosphäre erschütterte.

Das bescherte dem Ereignis den Spitznamen „BOAT“ (für „Brightest of All Time“ also das Hellste aller Zeiten). Man geht davon aus, dass die Entstehung eines Schwarzen Lochs durch eine Supernova der Auslöser war.

➤ Mehr lesen: Heftigste Weltraumexplosion aller Zeiten beobachtet