Heftigste Weltraumexplosion aller Zeiten beobachtet

Im Oktober 2022 wurde ein Gammastrahlenausbruch entdeckt, der nur alle 1.000 Jahre vorkommt, wie Analysen der Pennsylvania State University unlängst ergeben haben. Der sogenannte GRB 221009A gelte mit bis zu 18 Teraelektronenvolt Energie in seinen Lichtemissionen als der stärkste Gammastrahlenausbruch aller Zeiten. Generell sind Gammastrahlenausbrüche die heftigsten Weltraumexplosionen.

Laut den Analysen des Forschungsteams unter Leitung der Astronomin Maia Williams entspreche dieser Lichtblitz generell nicht den Normen: Die Lichtkurve seines Nachleuchtens halte sich nicht genau an die Standardtheorie. Es seien die kombinierten Eigenschaften von GRB 221009A, die ihn so selten machen. "Das macht das zu einer wirklich bemerkenswerten Gelegenheit, die sich in unserem Leben wahrscheinlich nicht wiederholen wird“, so das Team.

Hellstes je beobachtetes Nachleuchten

Unter anderem war das Nachleuchten unmittelbar nach dem Ausbruch das hellste, was jemals vom Swift-Observatorium entdeckt wurde. Zunächst wurde der Ausbruch für einen weniger starken Röntgenblitz aus einer relativ nahen Quelle gehalten. Nachuntersuchungen haben ergeben, dass er viel weiter entfernt war als zunächst angenommen, konkret 2,4 Milliarden Lichtjahre.