James Webb zeigt Supernova, wie wir sie noch nie gesehen haben

Das James-Webb-Weltraumteleskop gibt einen noch nie dagewesenen Einblick in die erdnächste Supernova seit 1604, die am 24. Februar 1987 erstmals entdeckt wurde. Das Teleskop hat SN 1987A, die in der Magellanschen Wolke stattfand und 168.000 Lichtjahre entfernt ist, erstmals im Nahinfrarot-Bereich aufgezeichnet. Dadruch wurden Strukturen in der aufkeimenden Wolke im Inneren sichtbar, die man zuvor so noch nie gesehen hat.

Zu sehen ist der Auswurf von SN 1987A, der die Form einer Sanduhr hat. Für uns ist hauptsächlich ein heller ovaler Ring sichtbar.