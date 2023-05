Tödlicher Strahlungs-Regen bedroht Planeten

Auch die Erde war in ihrer Vergangenheit schon einmal von so einem Strahlungsregen betroffen. Zum Glück war er nur leicht.

Radioaktives Eisenerz liefert nämlich Hinweise darauf, dass die Erde vor etwa 3 Millionen Jahren von einem solchen Strahlungs-Regen getroffen wurde. Laut den Forscher*innen war die Supernova damals zwischen 65 und 500 Lichtjahre entfernt. Das dürfte allerdings weit genug gewesen sein, um kein Massenaussterben auszulösen.

Weniger bewohnbare Planeten

Während die Erde in einem gesunden Abstand zu Supernovae liegt, sieht es für andere erdähnliche Planeten in der Milchstraße nicht so gut aus. Durch die Röntgenstrahlung der Supernovae werden Gebiete, in denen Leben, so wie wir es kennen, möglich ist, deutlich verkleinert.