Erstmals Supernova auf der Erde erzeugt

Eine Supernova ist die gigantische Explosion eines sterbenden Sterns. Sie hinterlässt einen Nebel, in dem neue Sterne geboren werden können. Diese Naturgewalt konnten Physiker*innen der University Surrey in Großbritannien nun auf der Erde nachbilden. Das Forschungsteam um Gavin Lotay beschleunigte dafür einen Strahl an radioaktiven Ionen.

Während einer Supernova wird so viel Energie frei, dass sich Elemente bilden können, die schwerer sind als Eisen. Bei der Explosion werden Atome mit einer solchen Wucht herumgeschleudert, dass sie Bestandteile aneinander abgeben können. So entstehen neue, schwere Elemente.

Mysterium um p-Kerne

Es gibt aber auch etwa 30 p-Kerne, also besonders protonenreiche Isotope, wie Selen oder Quecksilber. Sie kommen natürlich im Universum vor. Da sie aber sehr selten sind, kann man bisher nicht erklären, wie sie entstehen.

Eine gängige Theorie ist, dass sie durch eine Kernreaktion, der Photodesintegration, gebildet werden. Dabei werden durch eine Explosion wie eine Supernova Bestandeile eines Kerns herausgeschlagen und so können p-Kerne entstehen. Dieser Vorgang wird Gamma-Prozess genannt.