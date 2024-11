Welche Rolle das Design beim Online-Banking spielt

Am 5. November werden Speakerinnen und Speaker unter anderem von J.P. Morgan, Duolingo, N26, Revolut, Wise und der Erste Group über Trends beim UX-Design sprechen, Einblicke in ihre Design-Strategien gewähren und darüber diskutieren, was eine erfolgreiche Benutzeroberfläche ausmacht.

Event im Livestream

Der Titel der diesjährigen Ausgabe der "George UX Conf" lautet "Investing in Tomorrow: Designing Wealth & Shaping the Future". Über die Bühne geht die Veranstaltung am Erste Campus in Wien.

Das Event ist ausverkauft. Es wird aber auch einen Livestream geben. Online-Tickets dafür sind kostenlos zu haben - auf der Website der "George UX Conf" ist dafür lediglich eine Registrierung notwendig.