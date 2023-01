So eröffnet man ein Erste-Bank-Konto in 7 Minuten mit dem Handy

Ein Bankkonto eröffnen , ohne dass man dafür in eine Filiale muss: Das funktioniert seit einigen Wochen bei Erste Bank und Sparkasse noch einfacher. Mit dem neuen Foto-Ident-Verfahren hat man in nur 7 Minuten auf dem Smartphone oder dem Computer sein Online-Konto komplett eingerichtet und kann die dazugehörige digitale Debitkarte sofort nutzen.

Die Debitkarte to go

Wer seine Debitkarte lieber sofort als klassische Plastikkarte haben möchte, kann sich in einer Filiale der Erste Bank und Sparkasse eine so genannte "Debitkarte to go" holen. Diese Karte wird prompt ausgehändigt und kann sofort nach der Online-Eröffnung eines neuen Girokontos verwendet werden.

Sollte mal eine Debitkarte verloren gehen oder gestohlen werden, ist es ebenso möglich, in einer Filiale unverzüglich eine neue "Debitkarte to go" zu erhalten. Diese Karte kann auch sofort wieder genutzt werden.

Kommt einem die Debitkarte beispielsweise im Urlaub abhanden, kann man eine neue Debitkarte in digitaler Form auch umgehend in der George-App aktivieren. Ladet man sich diese digitale Karte auf sein Smartphone, kann man per Apple Pay oder Google Pay sogleich wieder kontaktlos bezahlen.