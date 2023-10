Digitales Banking: „KI wird kundenseitig Anwendung finden“

Produktdesign ist für digitales Banking ein zentraler Erfolgsfaktor. So lautete der Grundtenor auf der "George UX Conference", die am Donnerstag unter dem Titel "Shaping Finances by Design" in Wien über die Bühne ging.

User-Experience-Designer*innen, kurz UX-Designer*innen, aus aller Welt kamen dort zusammen, um sich über die Zukunft von digitalem Banking auszutauschen. Neben großen Banken wie der Erste Group oder der Caixa Bank, waren auch Kryptobroker und Neobanken wie Revolut, Wise oder Bitpanda mit von der Partie.

Beziehungen stehen bei Banking im Mittelpunkt

"Als ich 2012 angefangen habe, für Finanzdienstleister zu arbeiten, war die Zahl der Designer*innen nicht gering, sie lag bei null", erzählt Maurizio Poletto, Chief Platform Officer der Erste Group, im Rahmen seiner Keynote. "Wir haben damals auf Freiberufler*innen und Agenturen zurückgegriffen. Heute sind wir rund 80 UX-Leute". Dies zeige, wie sehr sich die Finanzwelt heute um nutzerorientiertes Design drehe.

Laut Poletto stünde die Branche allerdings am Scheideweg: "Wir werden in Zukunft sicher nicht die gleichen Produkte und Apps designen, wie bisher. Es wird darum gehen, Beziehungen zu designen."

Genau hier komme Künstliche Intelligenz (KI) ins Spiel. Der Erfolgszug von ChatGPT habe der breiten Masse bewiesen, dass KI menschenähnlich sein kann. Sie werde daher künftig sowohl intern im Designprozess als auch kundenseitig im digitalen Banking Anwendung finden, so Poletto.

