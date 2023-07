Wiener Forscher lassen Quanten-Zahlungen Realität werden

Verifikation mit Lichtteilchen

„Wir haben das ganze Konzept in die Quantenwelt gebracht und damit eine völlig neue Anwendungsebene der Quantenkryptographie erschlossen, die wir extrem spannend finden, gleich patentiert haben und auch damit liebäugeln, eine Firma dafür zu gründen“, so Walther. Konkret werden dabei einzelne Lichtteilchen in einem genau definierten Zustand erzeugt, indem ihre Schwingungsebene (Polarisation) exakt festgelegt wird. Die Messung eines solchen Teilchens verändert seinen Zustand, also seine Polarisation.

„Die Bank schickt diese Lichtteilchen zum Kunden, der sie messen muss. Die Art und Weise, wie ich messe, ergibt sich aus dem Kryptogramm, das wie bei der klassischen digitalen Transaktion die Informationen über die Identität von Käufer, Verkäufer und Betrag beinhaltet“, so Walther. Stimmen die Messergebnisse der Kund*innen mit dem von der Bank erwarteten Ergebnis überein, ist alles in Ordnung und die Zahlung erfolgt. Würde jemand die Transaktion abhören oder in irgendeiner Form manipulieren, würde dies den Zustand der Photonen verändern, das Messergebnis daher nicht mit der Erwartung übereinstimmen und die Zahlung gestoppt.

Absicherung von besonders heiklen Zahlungen

Weil wohl kaum jemand mit seinem Laptop zu Hause Lichtteilchen empfangen und messen kann, verlange die Methode eine Anpassung existierender Technologien. „In näherer Zukunft könnte man damit wohl nur wichtige Transaktionen absichern, etwa zwischen Banken - aber wir haben gezeigt, dass es geht und der Rest ist eine Frage der Technologie“, sagte Walther.

Demonstriert haben die Wissenschaftler ihre Methode über eine 641 Meter lange Glasfaserverbindung zwischen 2 Uni-Gebäuden in der Wiener Innenstadt. Allerdings benötigt das Protokoll der Physiker „derzeit einige Minuten an Quantenkommunikation, um eine Transaktion abzuschließen. Damit soll die Sicherheit bei Rauschen und Verlusten gewährleistet werden“, erklärte der Erstautor der Arbeit, Peter Schiansky, in einer Aussendung. Für Walther ist dies aber „nur eine technologische Limitierung, die nicht fundamental ist“. Die Physiker sind zuversichtlich, dass quanten-digitale Zahlungen in naher Zukunft eine praktische Leistung erreichen werden.