107 Millionen Euro für Quantenforschung in Österreich

Über die Forschungsförderungsgesellschaft FFG fließen demnach 70,6 Millionen Euro in 21 Projekte. Der Wissenschaftsfonds FWF bewilligte bisher 23 Vorhaben in Höhe von 7,8 Millionen Euro.

Zudem will man damit die bestehenden Kapazitäten im Bereich High-Performance- und Quanten-Computing weiter ausbauen. Insgesamt ist der aus Mitteln des EU-Wiederaufbaufonds "NextGenerationEU" gespeiste Fördertopf mit 107 Millionen Euro bis zum Jahr 2026 gefüllt.

Mit den nun bereits "zahlreichen Projektbewilligungen sowie den Abschlüssen der Förderverträge sind wichtige Schritte in der Umsetzung" gelungen, Österreich nehme eine "Vorreiterrolle in der europäischen Quantenforschung ein", so Minister Martin Polaschek (ÖVP) in einer Aussendung. Weitere Ausschreibungen im Rahmen der Initiative sollen im Lauf des Jahres folgen.