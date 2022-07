Wiener Physikern gelingt bahnbrechendes Quanten-Experiment

Vor knapp 50 Jahren gelang in Wien ein bahnbrechendes Experiment: Mit einem Neutronen-Interferometer wurde gezeigt, dass auch massive Teilchen wie Neutronen Welleneigenschaften besitzen. Schlüsselkomponente solcher Geräte ist ein einzelner Kristall, der Neutronen auf 2 Pfade aufteilt. Wiener Physiker bauten nun erstmals ein Neutronen-Interferometer mit 2 Kristallen. Das ermöglicht viel genauere Messungen, berichten sie im „Journal of Applied Crystallography“.

Objekte, für die die Gesetze der Quantenphysik gelten, besitzen sowohl Eigenschaften von Wellen als auch von Teilchen, man spricht deshalb von der „Welle-Teilchen-Dualität“. Die Wellennatur von Lichtteilchen kannte man schon lange, sie zeigt sich im berühmten Doppelspalt-Experiment: Fällt Licht durch zwei schmale, parallele Spalte, entstehen durch Verstärkung und Auslöschung der Lichtwellen helle und dunkle Bereiche („Interferenz“). Anfang der 1970er-Jahre wusste man auch, dass sich Elektronen so verhalten.

Wiener Physiker ebnet den Weg

Doch die Quantenmechanik sagte dieses Verhalten auch für massive Teilchen voraus, nur gesehen hatte dies damals noch niemand. Der Wiener Physiker Helmut Rauch (1939-2019) stellte am Wiener Atominstitut aus einem Silizium-Kristall das erste Neutronen-Interferometer her. Er schoss Neutronen auf einen Kristall, der den Strahl in 2 Pfade aufteilte. So konnte er 1974 die ersten Interferenzen mit Neutronen beobachten - der Beweis für die Welleneigenschaften von Materie, der immer wieder auch als nobelpreiswürdig eingestuft wurde.

Einige Jahre später hat die Technische Universität (TU) Wien an der weltstärksten Neutronenquelle, dem Institut Laue-Langevin (ILL) in Grenoble (Frankreich), die permanente Interferometriestation S18 einrichtet. Diese besteht bis heute und dort wurde die aktuelle Arbeit realisiert.