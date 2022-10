Physik-Nobelpreis geht an Quantenphysiker Anton Zeilinger

Ausgezeichnet werden Errungenschaften in der Quantenmechanik. Zeilinger teilt sich den Preis mit Alain Aspect und John F. Clauser.

Der diesjährige Nobelpreis in Physik geht an den österreichischen Physiker Anton Zeilinger, Alain Aspect (Frankreich) und John F. Clauser (USA). Die Royal Swedish Academy of Science zeichnet heuer die Forschung der Quantenmechanik aus.

Anton Zeilinger ist Quantenphysiker an der Universität Wien und Teil der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Ausgezeichnet werden seine Erfolge bei der Quantenteleportation. Sein Experiment, das ihm den Spitznamen "Mr. Beam" einbrachte. Das erste Mal konnte er 1997 einen Quantenzustand von einem Photon zum nächsten Übertragen.