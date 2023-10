Wie Produktdesign digitales Banking verbessern kann

Am 19. Oktober dreht sich am Erste Campus in Wien alles darum, wie User-Experience-Design (UX Design) die Zukunft der Finanzdienstleistungsbranche formt. Die Erste Group lädt zu ihrer zweiten Auflage der "George UX Conference" unter dem Titel "Shaping Finances by Design".

Mit der Design-Konferenz soll in erster Linie der Austausch von Design-Expert*innen in der Finanzindustrie gefördert werden, heißt es von der Erste Group gegenüber der futurezone.

