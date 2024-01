Wie funktioniert ein KI-basierter Finanz-Chatbot?

Wie kann ich meiner Oma Online-Banking erklären? Unter welchen Voraussetzungen bekomme ich einen Kredit? Lohnt es sich überhaupt noch ein Sparbuch zu eröffnen?

Auf all diese Fragen findet der “Financial Health Prototype” der Erste Bank Antworten. Es handelt sich dabei um einen Finanz-Chatbot, welcher sich noch in der Testphase befindet und auf dem KI-Modell von OpenAI basiert - also der Technologie, aus der auch ChatGPT stammt. Die Erste Bank will damit Finanzwissen mittels Künstlicher Intelligenz vermitteln. Die KI ist "trained in Austria" und soll keine persönliche Beratung ersetzen.

Wie funktioniert das und worin unterscheidet sich der “Financial Health Prototype” konkret von ChatGPT?