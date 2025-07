Chinesisches Gadget schießt Gelsen mit Laser ab

Die Gelsen sind wieder da und treiben Menschen durch ihre aufdringliche Art in den Wahnsinn. Statt Gelsenstecker oder Moskito-Spray , könnten für die Abwehr bald Laser zum Einsatz kommen.

Dort wurde eine Laserwaffe mit geringer Leistung entwickelt, die laut dem Hersteller bis zu 30 Mücken pro Sekunde töten kann. Das Gerät ist auf der Crowdfunding-Website indiegogo erhältlich.

Die Laserwaffe mit LiDAR-Technologie

Photon Matrix - so heißt die Laserwaffe, die Moskitos mithilfe von LiDAR-Technologie (Light Detection and Ranging) erfassen soll. Mit dieser Technologie ist es möglich, den Standort von Objekten in der Umgebung zu ermitteln.