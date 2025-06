YouTuber baut sich selbst einen tragbaren 250-Watt-Laser

Der Laser kann zahlreiche Materialien in wenigen Augenblicken entzünden und Metall zum Schmelzen bringen.

"Die gesetzliche Beschränkung von einem handelsüblichen Laserpointer beträgt 5 Milliwatt. Wäre es nicht lustig, einen Laserpointer zu bauen, der 50.000-mal so stark ist?", so beginnt das YouTube-Video von Styropyro. Gesagt, getan: In dem halbstündigen Clip zeigt der Bastler, wie er sich einen Laser mit einer Leistung von 250 Watt gebaut hat.

Der Laser ist so stark, dass Holz, Papier und Plastik umgehend in Flammen aufgehen. Der Laserstrahl kann Metalle wie Kupfer, Aluminium und Titan zum Schmelzen bringt, er kann Rasierklingen durchbrennen und Lithium-Ionen-Batterien entzünden. Die Erfindung des YouTubes ist also nicht nur eine Leistung der Ingenieurskunst, sie birgt auch allerlei Gefahren.

