Günstige Laser könnten selbstfahrende Autos revolutionieren

Einen Weg aus dieser Misere könnte ein neuartiger Laser ebnen, der derzeit in Norwegen und der Schweiz entwickelt wird. Dieser Laser soll wesentlich günstiger und gleichzeitig leistungsstärker sein als bisherige. Die Forschungsergebnisse wurden kürzlich im Wissenschaftsjournal Nature Photonics veröffentlicht.

Es ist fast schon eine Glaubensfrage: Die allermeisten Hersteller von selbstfahrenden Autos setzen auf Lidar-Sensoren , damit die Fahrzeuge mithilfe von Laserstrahlen die Umgebung abtasten können. Elon Musk will hingegen auf Lidar verzichten und bei autonomen Fahrzeugen ausschließlich auf herkömmliche Kameras setzen.

Flexibel einsetzbar

"Unsere Ergebnisse können uns einen neuen Lasertyp liefern, der schnell, relativ billig, leistungsstark und einfach zu benutzen ist", sagt Johann Riemensberger von der Norwegian University of Science and Technology, die gemeinsam mit der schweizerischen École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) an der Entwicklung des neuen Lasers arbeitet.

Der neu entwickelte Laser könne sowohl als Lidar bei selbstfahrenden Autos genauso eingesetzt werden, als auch bei Glasfaser-Internet und beim Erkennen von giftigen Gasen in der Luft - beispielsweise Blausäure.

