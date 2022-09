futurezone Award 2022: Die Einreichphase startet

Die Gewinner werden von einer Jury bestimmt. Die Jury besteht dabei aus externen Expert*innen und der Redaktion. Die drei Bestplatzierten pro Kategorie werden zur Award-Gala am 17. November in Wien eingeladen.

Interessante Projekte können ab sofort bis inklusive 7. Oktober eingereicht werden. Dazu schickt ihr eine Mail mit der entsprechenden Kategorie in der Betreffzeile an redaktion@futurezone.at . Bitte sendet uns, sofern vorhanden, auch Folgendes mit:

Im Rahmen des Internet of Things Award s - powered by A1 - können Entwickler Ideen zum Thema Machine-to-Machine (M2M) einreichen. Die Kommunikation zwischen Maschinen gehört zu den größten Wachstumsfeldern der Telekommunikationsindustrie.

KMU Innovation des Jahres

In der von Drei präsentierten Awardkategorie KMU Innovation des Jahres suchen wir kleine und mittelgroße Unternehmen, die durch den Einsatz innovativer Produkte und Strategien ihren Business-Alltag revolutioniert haben. Der Mittelstand gilt als Kern der österreichischen Wirtschaft - wer aber auch in Zukunft in der obersten Liga mitspielen will, muss sich stetig weiterentwickeln.

Im vergangenen Jahr konnte sich hier Phantor von neoom group durchsetzen. Der mobile Wassergenerator kann täglich bis zu 10.000 Liter Trinkwasser aus der Umgebungsluft extrahieren.