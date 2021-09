The Flower Collectors ist das Game des Jahres

Das Point&Click Adventure The Flower Collectors wurde mit dem futurezone Award für das beste Spiel des Jahres powered by KURIER ausgezeichnet. Spieler*innen schlüpfen in die Rolle des ehemaligen Polizisten Jorge, der aus dem Fenster seiner Wohnung einen Mord beobachtet. Um das Verbrechen aufzuklären, verbündet er sich mit der jungen Journalistin Melinda.

Da Jorge im Rollstuhl sitzt, ist er auf ihre Hilfe bei den Ermittlungen angewiesen. Die beiden stoßen dabei auf ein Nest aus Korruption und politischen Verstrickungen. Das Detektiv-Spiel zeichnet sich durch eine spannende Geschichte aus, die in der Post-Franco-Ära im Barcelona der 1970er spielt.

Die Inspiration für The Flower Collectors liegt auf der Hand: Wie L.B. Jeffries in Alfred Hitchcocks "Das Fenster zum Hof" beobachtet auch Jorge das Geschehen mit einem Fernglas von seinem Balkon aus. Statt Menschen sind die Charaktere allerdings anthropomorph, also Figuren in Tiergestalt. Jorge ist ein meist schlecht gelaunter Bär, Melinda eine neugierige Katze.

Wiener Studio Mi’pu’mi

Das Rätselspiel ist das zweite eigene Spiel des 2009 gegründeten Wiener Studios Mi’pu’mi. 2016 konnten die Entwickler mit dem narrativen Adventure The Lion’s Song bereits den futurezone Award gewinnen. Neben den beiden eigenen Spielen war Mi’pu’mi an der Entwicklung der Hitman-Games, dem Strategiespiel Die Siedler und dem atmosphärischen Shooter Control beteiligt.