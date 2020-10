futurezone award 2020: Das sind die Nominierten

Women in Tech

Frauen sind in der Tech- und IT-Szene nach wie vor unterrepräsentiert. Um Mädchen und Frauen dazu zu inspirieren, technische Berufe anzustreben, braucht es unter anderem Vorbilder. Im Rahmen des Awards Women in Tech powered by Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort suchten wir herausragende Gründerinnen sowie weibliche Führungskräfte oder Forscherinnen in Österreichs Tech-Welt.

Anita Graser

Die Informatikerin engagiert ich sich seit über 10 Jahren im Bereich der Open-Source-Softwareentwicklung und der Ausbildung von Nachwuchs-ForscherInnen und -EntwicklerInnen. Ihre Software-Projekte werden weltweit bei der Datenanalysen und Visualisierungen für Forschungs- und Datenjournalismus-Projekte eingesetzt.



Evelyn Haslinger

Die Programmiererin war maßgeblich an der Entwicklung einer KI beteiligt, die zum Testen von Software eingesetzt wird. Sie ist Mit-Gründerin des Linzer Start-ups Symflower und war als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Johannes Kepler Universität in Linz tätig.



Kris Hofmann

Die Animations-Künstlerin nutzt Augmented Reality als Instrument für Storytelling und für Bildung. So setzte sie die AR-Kinderführung „Die Bücherwürmer“ in der Nationalbibliothek in Wien um, für die sie auch für den Österreichischen Staatspreis für Digitalisierung 2020 nominiert wurde.