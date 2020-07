Wie Steine mehr Kohlendioxid aus der Luft holen können

Unabsehbare Folgen

Andere Forscher sind weniger überzeugt, dass die Methode funktionieren könnte. "Man kann nicht ein kleines chemisches Detail hernehmen und einfach in große Zahlen umrechnen", meint etwa Markus Fiebig von der Universität für Bodenkultur. "Das ist, wie wenn ich sage, ein Stück Zucker hilft mir, fünf Meter höher auf einen Berg zu klettern. Dann esse ich so und so viel Zucker und steige auf den Mount Everest. Das funktioniert so einfach nicht."

Beschleunigte Verwitterung sei für viele eine attraktive Idee, weil es etwa von Basalt gigantische Vorkommen auf der Erde gebe und sich diese zu Geld machen ließen. Ein massenhaftes Ausbringen von Gesteinsstaub hätte jedoch Auswirkungen auf Gesteins-, Wasser- und Kohlenstoffkreisläufe, auf die Bodenbildung und verschiedene Ökosysteme. "Die Folgen der Veränderungen, die sich dadurch ergeben könnten, liegen möglicherweise über den Auswirkungen der bisherigen Klimakrise. Man will quasi den Teufel mit dem Beelzebub austreiben."

Die Menschheit unterliege laut Fiebig einer Grundpositivität, dass sie zur Verbesserung unserer Lage simple Eingriffe in die globale Umwelt durchführen kann, aber solche Eingriffe hätten in den Ökosystemen der Erde gravierende Nebenwirkungen. Bei der beschleunigten Verwitterung sei das Erreichen von Milliarden Tonnen eingespartem CO2 "nicht nur wackelig, sondern irrwitzig".