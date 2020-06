Wie aus Abgasen Pflanzendünger wird

25 Prozent weniger Kosten

"Überall dort, wo es Abgasströme gibt, die CO2 enthalten und dieses entfernt werden soll, kann dieses Verfahren in Betracht gezogen werden", meint Hofbauer. "Der große Vorteil dieses Prozesses ist, dass die Abscheidung kostengünstiger erfolgen kann als mit bisherigen Technologien." Die Ersparnis soll rund ein Viertel der bisherigen Kosten von 60 bis 100 Euro pro Tonne betragen. In der Pilotanlage in Simmering konnten 700 Kilogramm CO2 pro Tag gewonnen werden. Was macht man damit? Das Gas wird u.a. künftig als Pflanzendünger in Gewächshäusern verwendet. Viele Nutzpflanzen, etwa Tomaten oder Paprika, wachsen durch CO2-Zufuhr schneller.

Der Erdölkonzern Shell, der an dem Projekt beteiligt war, wird die Pilotanlage aus Wien in die Niederlande transferieren, um dort Betreiber von Gewächshäusern zu beliefern. Aus Rauchgas abgeschiedenes CO2 kann auch auf viele andere Weisen genutzt werden. Zusammenfassend nennt man das "Carbon Capture and Utilization" (CCU). "Wir müssen Prozesse entwickeln und anwenden, um den schon jetzt in den Produkten und in der Atmosphäre vorhandenen Kohlenstoff wiederzuverwenden. Abgeschiedenes CO2 müssen wir also für die Herstellung neuer Produkte verwenden und so eine effiziente Kreislaufwirtschaft etablieren", erklärt Hofbauer.