Longtermism: Die Moral der Milliardäre

Wir sollten nicht nur an heute und morgen denken, sondern das langfristige Wohlergehen der Menschheit im Blick haben. Das klingt eigentlich nach einem höchst rationalen und menschenfreundlichen Grundsatz. Wer würde da nicht zustimmen?

Aber dieser Gedanke lässt sich in eine höchst problematische Richtung verbiegen – nämlich dann, wenn man ihn ins Extreme übertreibt, und jedes heutige Leid mit Verweis auf eine ferne Zukunft für irrelevant erklärt. Das ist die Gefahr beim sogenannten Longtermism, einer Philosophie, die unter Silicon-Valley-Tech-Milliardären, von Elon Musk bis Peter Thiel, viel Zuspruch erhält.

Trillionen Menschen im Weltraum?

Wenn es um die langfristigen Zukunftsperspektiven unserer Spezies geht, denken viele Leute wohl an Gefahren wie Klimawandel oder Umweltverschmutzung. Doch für Fans des Longtermism sind das bloß Details. Sie denken nicht in Jahrzehnten oder Jahrhunderten, sondern in Millionen Jahren oder noch längeren Zeiträumen.

Longtermism-Vordenker, wie etwa der Techno-Philosoph Nick Bostrom, gleiten dann gerne in Science-Fiction-Gedankenspielereien ab: Vielleicht werden wir fremde Planeten besiedeln, weite Teile unserer Galaxie kolonisieren, vielleicht werden Menschen in völlig künstlich geschaffenen Biosphären-Raumschiffen durchs All driften. Heute gibt es rund 8 Milliarden Menschen. Wer sagt, dass es in Zukunft nicht Trillionen sein könnten, weit verstreut über unzählige Lebenswelten?