So will Israel seine Merkava-Panzer vor Drohnen der Hamas schützen

Beim Überraschungsangriff auf Israel hat die Hamas Taktiken eingesetzt, die die Ukraine gegen Russland nutzt. So konnte mit relativ simplen Mitteln mindestens ein israelischer Merkava IV zerstört werden. Der Merkava IV gilt als einer der modernsten Kampfpanzer der Welt.

Israel reagiert jetzt auf diese neue Bedrohung durch Drohnen. Dazu wurden sogenannte „ Cope Cages “ installiert. Dabei handelt es sich um Gitter, die wie ein zusätzliches Dach an den Türmen der Merkava IV angebracht werden.

Diese Abwehrmaße ist auch in der Ukraine zu sehen. Sowohl russische als auch ukrainische Streitkräfte haben schon früh im Konflikt begonnen, Panzer mit Cope Cages nachzurüsten. Mittlerweile sind viele Varianten davon im Ukrainekrieg zu sehen. Einige sind improvisiert, andere wirken professionell installiert.

Hat die Granate einen Aufschlagzünder, würde sie am Gitter explodieren. Die Cope Cages sind, je nach Ausführung, zwischen 1,5 Meter und 2 Meter über dem Turm. Das schwächt die Explosion , die den Turm erreicht, ab. Auch Airburst-Munition , die absichtlich ein paar Meter über dem Ziel explodiert, würde zu hoch explodieren, da das Gitter vom Suchkopf als Turm erkannt wird. Dadurch wird nicht die volle Wirkung am Ziel erreicht.

Die Idee dahinter ist, dass die abgeworfenen Granaten idealerweise vom Gitter abprallen oder herunterrollen . Neben dem Panzer ist die Panzerung stärker, die Granate würde also weniger bis keinen Schaden verursachen, je nachdem wo sie am Boden oder auf der Wanne des Panzers landet.

Außerdem hilft das Gitter gegen Überraschungsangriffe, weil die Granaten nicht direkt in offene Luken geworfen werden können. Wie aber in Videos aus der Ukraine zu sehen ist, können gute Drohnenpiloten unter den Cope Cage fliegen, um ihre Sprengladungen am Turm zu platzieren.