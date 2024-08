Der erste humanoide Roboter mit Jetpack ist gruselig

Katastrophenhelfer der Zukunft

In der Flugfähigkeit des humanoiden Roboters sehen die Forscher einen Vorteil gegenüber vergleichbaren Geräten. Sie glauben, dass er dadurch beispielsweise in der Katastrophenhilfe eingesetzt werden könnte. Es ist vorstellbar, dass er etwa Hindernisse besser überwinden könnte als andere humanoide Roboter. Der Einsatz fliegender, menschenähnlicher Roboter bislang noch kaum erprobt.

Fliegen kann iRonCub dank seiner Triebwerke. 2 davon sind an den Armen angebracht, 2 weitere sind im Jetpack am Rücken des Roboters integriert. Gegenüber früher entwickelten Vorgängermodellen mussten einige Veränderungen an der Hardware vorgenommen werden, damit die Antriebe so platziert werden konnten, wie sie jetzt angeordnet sind.