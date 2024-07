Künstliche Intelligenz wird in den nächsten Jahren nicht nur unsere Smartphones und technischen Geräte von Grund auf verändern – auch die Militärtechnik wird dadurch völlig neue Möglichkeiten erhalten.

Bei einer Veranstaltung der Technologie-Plattform Axios äußerte sich der ehemalige General der US-Armee, Mark Milley, zu den Plänen, Robotik in Zukunft auch militärisch einzusetzen. Der Ex-General schätzt, dass die US-Streitkräfte in 15 Jahren bereits zu einem Drittel aus Robotern bestehen könnten. Milley glaubt, dass jenes Land, das KI und Robotik am besten für den Kriegseinsatz optimiert, in Zukunft einen entscheidenden Vorteil haben wird.

Roboter im Einsatz

Dabei geht es um viele verschiedene KI-gesteuerte Technologien, die autonom entscheiden können – darunter Drohnen, Unterwasserfahrzeuge, humanoide Roboter, Roboterhunde und andere Geräte.

Derzeit testet die US-Armee verschiedene Formen dieser Technologien und übt auch schon die Zusammenarbeit von Robotern und echten Soldaten, um sie auf den zukünftigen Kriegsalltag vorzubereiten.

Kollaborative Kampfflugzeuge

Die Air Force arbeitet an „kollaborativen Kampfflugzeugen“, die Seite an Seite mit von Menschen gesteuerten Flugzeugen fliegen sollen. Erstere werden jedoch von Computern gesteuert und dienen hauptsächlich zu Aufklärungszwecken: Sie sammeln Informationen, lenken Feinde mit falschen Signalen ab und greifen feindliche Ziele an.

Die US Navy entwickelt ebenfalls eine hybride Flotte aus Schiffen und U-Booten, die menschliche Matrosen unterstützen sollen. Einheiten wie die „Task Force 59“ testen diese Technologien bereits im Nahen Osten.

Krieg verändert sich

Laut Milley könnten diese Entwicklungen die Art und Weise, wie Kriege geführt werden, grundlegend verändern. „Die beiden großen Trends entwickeln sich sehr schnell. Roboter, kombiniert mit der enormen Leistungsfähigkeit von Quantencomputern und künstlicher Intelligenz, bewirken einige wirklich bedeutende und grundlegende Veränderungen“, sagte er bei der Axios-Veranstaltung.

Das wirft auch moralische Fragen auf, insbesondere wie Gesetzgeber darauf reagieren sollen. In den USA gibt es bereits Gesetze, die eine menschliche Kontrolle vorschreiben, bevor Schüsse abgefeuert werden. Trotzdem wird der Einsatz von automatischer Entscheidungssoftware in den kommenden Jahren eine immer größere Rolle spielen. Milley fordert deshalb, dass sich mehr Menschen Gedanken über die Zukunft von kriegerisch genutzten Robotern machen sollten.

Roboter sollen jedoch nicht nur für gegnerische Angriffe eingesetzt werden. Sie können auch andere Aufgaben übernehmen, wie den Transport von Versorgungsgütern oder Rettungseinsätze, bei denen sie Verletzte zur Krankenstation bringen.