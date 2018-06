Elf Millionen Dollar für Vorarlberger Start-up Crate.io

Mit Datenbanklösungen, die in der Lage sind riesige Datenmengen zu verarbeiten, und unter anderem in der Industrie 4.0 und im Internet der Dinge zum Einsatz kommen, hat sich das Vorarlberger Start-up Crate.io weltweit einen Namen gemacht. Am Dienstag gab das 2013 vom Vorarlberger Entrepreneur Christian Lutz (sms.at, uboot.com, Impossible Project) und dem ehemaligen StudiVZ-Technikchef Jodok Batlogg gegründete Unternehmen den Abschluss einer Series-A-Finanzierungsrunde in der Höhe von elf Millionen Dollar bekannt.

Das Investment kommt von der Risikokapitalfirma Zetta Ventures aus San Francisco, beteiligt haben sich unter anderem auch die Deutsche Invest Equity, Chalfen Ventures des Investors Mike Chalfen sowie Docker-Gründer Solomon Hykes und Draper Esprit, die bereits auch zuvor in das Unternehmen investierten.

Mitarbeiter gesucht

Mit dem Geld wolle man die Entwicklung der kommerziellen und Open-Source-Produkte des Unternehmens beschleunigen, sagt Crate.io-Geschäftsführer Lutz zur futurezone. Dazu wird beim Personal aufgestockt. Für den Standort in Dornbirn, wo die Entwicklung angesiedelt ist, werden Mitarbeiter gesucht. Niederlassungen unterhält Crate.io auch im Silicon Valley und in Berlin.

Für die Finanzierungsrunde habe man gezielt nach Investoren in den USA gesucht, erzählt Lutz. "In unserer Branche braucht man den Stempel, dass man im Silicon Valley bestehen kann."