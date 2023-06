Grüne Fassaden gegen die Hitze in der Stadt

Das Start-up Naturebase will mit seinem Komplettsystem Living Panels großflächig Fassaden in europäischen Städten begrünen.

Mit dem Klimawandel hat die Zahl der Hitzetage in Europas Städten zugenommen. Im Vergleich zur vorangegangenen Klimaperiode haben sich etwa die Tage in Wien über 30 Grad von 1991 bis 2020 fast verdoppelt. Im vergangenen Jahr wurden 31 Hitzetage gezählt .

Pro Jahr sei für einen Quadratmeter Fassadenbegrünung rund ein Kubikmeter Wasser notwendig, sagt Anschober. Dabei sind Extremhitzeperioden ebenso einberechnet wie der Wasserbedarf im Winter. Denn auch in der kalten Jahreszeit können sich die Fassaden aufheizen, sodass ein bis 3 Gießgänge in der Woche notwendig werden.

Bevor die Pflanzen an die Gebäude angebracht werden, liegen sie bereits 8 bis 10 Wochen in Vorkultur, wo sie sich bereits an die Vertikale gewöhnen. "Sie kommen vital, gesund und fest verwurzelt auf die Baustelle", sagt Anschober.

Zu den Kund*innen des Start-ups zählen Bauträger und Unternehmen, draunter etwa die Wien Energie. Es gebe auch viel Interesse von privaten Kund*innen. Das System des Start-ups sei aber so ausgelegt, dass es umso effektiver und kostengünstiger ist, je mehr Quadratmeter möglich sind, erzählt Anschober. Die Kosten seien immer vom Gebäude abhängig. Überschlagsartig seien es laut dem Gründer 690 Euro pro Quadrameter.

Finanziert wurde das Start-up unter anderem mit Förderungen der Austria Wirtschaftsservice (aws). Auch ein Investor ist bereits an Bord. Die Vegetationsträger werden in Österreich maschinell in einer Produktionsanlage gefertigt. "Wenn ein Großprojekt kommt, sind wir in der Lage großflächig Module zu fertigen und bereitzustellen", sagt Anschober.