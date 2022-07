Extreme Hitze: ISS-Instrument misst Rekordtemperaturen in europäischen Städten

06.07.2022

Die Hitzewelle im Juni ließ die Temperaturen um 10 Grad über den Durchschnitt steigen - ein neuer Rekord.

Der Juni war im negativen Sinne ein Rekordmonat. Die Temperaturen in Teilen von Europa lagen 10 Grad Celsius über dem Durchschnitt. Das Instrument ECOSTRESS der NASA hat die Bodentemperaturen in Mailand, Paris und Prag gemessen. Die Aufnahmen stammen vom frühen Nachmittag am 18 Juni. Sie zeigen vor allem, welche Bereiche in den Städten sich besonders aufheizen. Das soll den Verantwortlichen und Stadtplaner*innen in Zukunft dabei helfen, effizienter auf extreme Hitze zu reagieren. Dass sich Bereich mit wenigen Pflanzen oder Gewässern besonders stark aufheizen, sollte niemanden überraschen. Mailand Das Bild hebt deutlich die heißesten Stellen rot hervor, kühlere Ort werden grün dargestellt. Zugstrecken, Straßen und überdachte Lebensmittelmärkte sind besonders dunkelrot.

© NASA/JPL-Caltech

Gleichzeitig wird deutlich, dass Parks, Wasser und begrünte Flächen einen kühlenden Effekt haben, schreibt die ESA in einer Mitteilung. Paris In Paris sticht vor allem das Messe- und Veranstaltungsgelände, die Expo Porte de Versailles, in dunkelrot hervor.

© NASA/JPL-Caltech

Allgemein wird in Paris deutlich, wie viele Grünflächen und die Seine für Abkühlung sorgen, während dichter bebaute Gebiete in deutlich dunklerem Rot dargestellt sind. Prag Die tschechische Hauptstadt ist ein besonders anschauliches Beispiel dafür, wie positiv sich Pflanzen auf die Temperatur in der Stadt auswirken.

© NASA/JPL-Caltech

Dunkelrote Zonen zeichnen sich deutlich durch einen Mangel an Grünflächen aus. Besonders das Industriegebiet, die O2-Arena (eine Mehrzweckhalle für Konzerte und Sportveranstaltungen) und der Stadtteil Holešovice leuchten rot. Hitzewelle in Westeuropa Am 18. Juni kletterten die Lufttemperaturen an einigen Orten in Westeuropa auf über 40 Grad. Die ESA hat eine Wärmekarte von Westeuropa und Algerien mit Daten des Copernicus Sentinel-3 erstellt. Damit wurde die Energie gemessen, die die Erde ausstrahlt, nicht die Lufttemperatur.

© contains modified Copernicus Sentinel data (2022), processed by ESA

Heiße Oberflächen Die Messung mache deutlich, dass die Oberflächen insbesondere in Spanien sich auf über 50 Grad aufheizen, schreibt die ESA. Im Wetterbericht wird die Lufttemperatur genannt. Mit der Oberflächentemperatur wird angegeben, wie heiß etwa eine Straße ist, wenn man sie mit der Hand anfassen würde. Das ist sowohl für Landwirtschaft als auch Stadtplanung interessant.

Das ECOSTRESS-Instrument an der ISS © NASA