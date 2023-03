Google warnt Nutzer künftig vor Hitzewellen

Google wird ab sofort Nutzer*innen vor Hitzewellen warnen. Wer in der Suchmaschine nach dem Wetter oder direkt nach " Hitzewelle " oder " extremer Hitze " sucht, wird in betroffenen Regionen eine entsprechende Warnmeldung sehen. Außerdem wird Google Informationen mitliefern, wie man sich schützen kann, heißt es in einem Blogeintrag .

Eine Möglichkeit, das zu verhindern, ist das Pflanzen von Bäumen. Mit Tree Canopy bietet Google die Möglichkeit, die Baumbestände einer Stadt darzustellen. Dafür werden Luftaufnahmen mithilfe von KI interpretiert. So lasse sich schnell überblicken, in welchen Gebieten mehr Grünflächen gebraucht werden.

So zeigt Google für Wien ein Solarpotenzial von 2,54 Millionen MWh pro Jahr an, würde man Solardächer auf die Gebäude bauen. Ähnliche Projekte gibt es unter anderem vom europäischen Erdbeobachtungsprogramm Copernicus. Google wird das Tool in Zukunft in Zusammenarbeit mit ausgewählten Städten testen.