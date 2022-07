Satellitenbilder zeigen Hitze und Brände in Europa

Mit den Temperaturen steigt auch die Gefahr von Waldbränden, denn bereits ein kleiner Funke reicht oft aus, um ein Feuer im trockenen Gebüsch zu entfachen. Satellitenbilder zeigen, wie heiß die Oberflächen in Frankreich, Spanien oder Portugal werden und wie sich Waldbrände ausbreiten.

Die Daten stammen dabei von der Copernicus Sentinel 3 Mission der ESA. Die Oberflächentemperaturen in Spanien erreichten etwa am Nachmittag des 17. Juli gut 55 Grad. Dabei ist allerdings zu beachten, dass Lufttemperaturen in der Regel deutlich niedriger sind.

Satellitenbilder von Waldbränden in Südfrankreich

Mit Satelliten können Wissenschafter*innen auch Waldbrände genau beobachten. In der französischen Gemeinde Gironde ermittelten die Satelliten der Copernicus Sentinel 2 Mission etwa Vorher-Nachher-Bilder vom 12. und 17. Juli. Dabei sind die vom Feuer betroffenen Gebiete genau zu sehen.