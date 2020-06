Wiener Linien testen Wasserstoff-Bus

Elektro und Wasserstoff

Im Einsatz ist ein Fahrzeug der Herstellers Solaris. Ein Unternehmen mit sehr viel Erfahrung, wie betont wurde: In Bozen in Südtirol werden noch heuer zwölf H2-Busse in Betrieb genommen. In Deutschland - konkret in Köln und Wuppertal - sowie in den Niederlanden gab es auch schon Bestellungen für jene (neueste) Bus-Generation, die jetzt auch in Wien getestet wird.

"Neben dem Elektro- ist der Wasserstoff-Antrieb bei Linienbussen ein großes Thema. Dabei sind alle Seiten gefordert: Bushersteller müssen einsatzfähige Fahrzeuge zu realistischen Preisen liefern, Verkehrsunternehmen müssen die Umstellung so schnell wie möglich angehen und die Politik muss die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen. Nur so wird es uns gelingen, die Mobilität noch nachhaltiger und umweltfreundlicher zu gestalten", unterstrich Wiener-Linien-Geschäftsführer Günter Steinbauer.