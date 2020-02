Wiener Linien schalten Fahrplan-App ab

WienMobil löst qando ab

Dass die qando-App ein Auslaufmodell ist, war seit 2017 klar. Damals veröffentlichten die Wiener Linien mit WienMobil ihre neue, stark überarbeitete Smartphone-App, die ebenso Echtzeitinformationen der einzelnen Linien anzeigt.

Im Gegensatz zu qando können in WienMobil auch alternative Mobilitätsdienste wie Car-Sharing oder Citybikes gebucht werden. Auch die grafische Ansicht mittels Stadtkarte kommt in WienMobil deutlich besser zur Geltung als in qando.

In den rund zweieinhalb Jahren,seit denen WienMobil in den App-Stores zur Verfügung steht, wurde die App mehr als 1 Millionen Mal heruntergeladen, schreiben die Wiener Linien in der Aussendung. Aktuelle Öffi-Informationen können mithilfe von WienMobil auch am Handgelenk, sprich auf eine Smartwatch, abgelesen werden.