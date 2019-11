Citymapper: Populäre Routenplaner-App jetzt auch in Wien nutzbar

Taxis und Car-Sharing

Auch abseits der öffentlichen Verkehrsmittel zeigt Citymapper bei der Routenplanung, was die schnellste, effizienteste und günstigste Möglichkeit ist, um von A nach B zu kommen. Dafür greift die App auf die Echtzeitdaten von E-Scooter- und Car-Sharing-Anbietern zurück und hat auch Informationen des Taxis-Dienstes FreeNow integriert.

Um die einzelnen Dienste auch nutzen zu können, muss in die App des Anbieters gewechselt werden.

Auch ohne Registrierung

Dass die Citymapper-App auch ohne Registrierung genutzt werden kann, hebe das Angebot von anderen Routenplaner-Anwendung ab, betont der Sprecher im Hinblick auf den Datenschutz. Außerdem werde man die sensiblen Bewegungsdaten der Nutzer nicht weitergeben oder gar verkaufen.

Für Android, iOS und am Desktop ist die Citymapper-App kostenlos verfügbar. Man arbeite noch an verschiedenen Möglichkeiten Geld zu verdienen, so der Sprecher des Londoner Start-ups. In anderen Städten, könne man beim Ticketverkauf mitverdienen. In Wien könne man noch keine Fahrscheine in die Anwendung beziehen, man arbeite aber daran.

In den App-Stores zählt die Smartphone-Anwendung zu den populärsten Routenplaner-Apps und wird dort von anderen Nutzern auch gut bewertet. Verfügbar ist die App in insgesamt 40 Großstädten, wie London, Berlin, Barcelona und Paris.

Alternative Apps zur Routenplanung

Google Maps ist meist die erste Anlaufstelle um sich eine Route von A nach B zu planen. Doch gerade bei lokalen Gegebenheiten ist der Google-Dienst nicht der Zuverlässigste. So kann er etwa kein die Echtzeitdaten der Wiener Öffis anzeigen.

Wesentlich besser maßgeschneidert sind etwa die Daten der Wegfinder-App, die von iMobility, einem Tochterunternehmen der ÖBB entwickelt wird. Ganz ähnlich wie bei der Citymapper-App (siehe Bericht oben) hat wegfinder – neben den öffentlichen Verkehrsmitteln – auch alternative Mobilitätsangebote, wie Car-Sharing, Taxis oder E-Scooter integriert.

In ganz ÖsterreichDass in der Wegfinder-App auch gleich Fahrscheine gekauft werden können, hebt die Anwendung von vielen anderen Routenplanern ab. Außerdem funktioniert die App in ganz Österreich und nicht nur im Großraum Wien.

Wer in Wien unterwegs ist, fährt auch mit der App der Wiener Linien gut. Auch dort werden Leihräder, Autos von Carsharing-Diensten und Taxis angezeigt. Künftig sollen noch mehr Mobilitätsangebote integriert werden, teilen die Wiener Linien der futurezone mit.