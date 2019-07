Google Maps bekommt bald Echtzeitdaten der Wiener Linien

Das soll sich allerdings nun ändern: Die Wiener Linien organisieren ihre Datenaufbereitung gerade neu. "Und im Zuge der Umstellung, die in den kommenden Monaten über die Bühne gehen wird, werden wir unsere Echtzeitdaten dann auch im Google-konformen GTFS-Dateiformat zur Verfügung stellen", bestätigen die Wiener Linien gegenüber der futurezone. Auf einen genauen Starttermin wollte man sich bei den Wiener Linien nicht festlegen.

Jahrelanger Zwist

Der Weitergabe von Daten an Google geht ein jahrelanger Hick-Hack voraus. Erst seit August 2017 sind die Wiener Öffis in die Routenplanung in Google Maps integriert, viel später als in anderen internationalen Metropolen.