Wie erkenne ich, welche Öffis klimatisiert sind?

Die neuen Flexity-Straßenbahnen von Bombardier sind serienmäßig mit Klimaanlage ausgestattet. Der Flexity ersetzt die alten E1-Bims. Derzeit sind drei Flexity-Garnituren unterwegs. Bis zum Jahr 2025 sollen es 119 sein.

U1 bis U4

Bei den Linien U1 bis U4 sind die älteren grauen „Silberpfeile“ nicht klimatisiert, die neuen V-Züge haben hingegen eine Klimaanlage – wer also genug Zeit mitbringt und partout nicht schwitzen möchte, der lässt einen Silberpfeil aus und wartet auf eine neue U-Bahn.

Auch hier ist aber Besserung in Sicht: Die älteren U-Bahnen werden ab Mitte 2020 schrittweise durch die sogenannten X-Wagen ersetzt, die serienmäßig klimatisiert sind und auch in der neuen U5 zum Einsatz kommen werden. Bis zum Jahr 2034 sollen alle weiteren 33 Garnituren des X-Wagen im Netz unterwegs sein.

U6

So wie bei den ULFs sind auch in der U6 nur die neuen Fahrzeuge mit Klimaanlage unterwegs. Hier war die Farbe der Haltestangen das auffälligste Unterscheidungsmerkmal: Sind die Haltestangen in der U6 ausschließlich gelb, so handelt es sich um eine neue und somit klimatisierte Bahn. Vorsicht ist aber geboten, denn in manchen älteren Wägen wurden die grauen Haltestangen teils durch gelbe Stangen ersetzt. Sicher macht der Blick nach oben: Wenn es über den Sitzen Luftdüsen gibt, ist das Fahrzeug klimatisiert.

Wer allerdings eine graue Stange sieht, der muss nicht auf den nächsten Zug warten, sondern bloß zu einem anderen Waggon eilen: Die Züge sind durchmischt unterwegs, jeder besteht also aus klimatisierten ebenso wie aus nicht-klimatisierten Waggons. So wollen die Wiener Linien sicherstellen, dass in jedem Zug auch klimatisierte Wagen sind.