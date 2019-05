Wiener Linien crashen Echtzeitanzeige mit "Klima schützen"

"Der nächste Zug nach Klima schützen" fährt in sieben Minuten. So oder ähnlich präsentiert sich die Echtzeitanzeige in allen Öffi-Apps und teilweise auch online auf Webseiten, welche auf die offenen Daten der Wiener Linien zugreifen. Grund dafür ist der Slogan "Öffis nützen, Klima schützen!", der am Dienstag auf sämtlichen digitalen Anzeigen in den U-Bahn- und Straßenbahn- und Busstationen in Wien eingeblendet wird.

Kampagne wegen Klimakonferenz

Die Anzeigen sind Teil einer Kampagne anlässlich der gerade in Wien stattfindenden Klimakonferenz, bei der neben Arnold Schwarzenegger auch Greta Thunberg auftritt. Bei manchen Öffi-Nutzern und App-Entwicklern, welche die Open-Data-Schnittstelle der Wiener Linien nutzen, sorgte die Aktion nicht für ungeteilte Freude. Denn offenbar wird der Slogan mit den Echtzeitdaten mitgeliefert und schummelt sich nun relativ unkontrolliert in die unterschiedlichen Fahrplan-Apps.