Wie das Fernkältenetz von Wien funktioniert

Austria Campus mit Wärme und Kälte

Am Austria Campus, den jüngsten Standort des Fernkältenetzes Wiens, kommen noch weitere, innovative Methoden zum Einsatz. Bei der Kälteversorgung am Austria Campus gibt es in jedem einzelnen Gebäude noch eine Wärmepumpe. „Wenn der Kunde einen Wärme- und Kältebedarf gleichzeitig hat – etwa an einem Herbsttag, wenn die eine Seite des Gebäudes aufgeheizt ist und auf der anderen Seite alle frieren – lässt sich die frierende Seite des Gebäudes mit der Energie der anderen Seite aufheizen und umgekehrt kühlen. Das läuft über die Wärmepumpe“, erklärt Hölzl.

Dazu gibt es Kompressionskältemaschinen, die mit dem Verteilungsnetz verbunden sind. Der gesamte Kältebedarf liegt dort bei über 10.000 Megawattstunden pro Jahr. Über die neue Kältezentrale können zukünftig aber auch Gebäude außerhalb des Austria Campus versorgt werden. „Wir haben das Ganze so entwickelt, dass man die Technik öfters anwenden kann, vorausgesetzt, die bauliche Infrastruktur lässt dies zu“, sagt Hölzl.

Der Bedarf an Fernkälte wird wohl auch noch in den nächsten Jahren weiter steigen. Experten rechnen damit, dass Europa in 20 Jahren gleich viel Kühlenergie wie Heizenergie benötigen wird.