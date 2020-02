Welche Alternativen zu Google Maps gibt es?

Maps.me

Die ursprünglich in der Schweiz entwickelte App Maps.me nutzt das Kartenmaterial von OpenStreetMaps und wurde 2014 von der russischen Firma Mail.ru übernommen. Seither ist die Navigations-App für iOS und Android kostenfrei. Auch Maps.me braucht Zugriff auf die GPS-Daten, ein Benutzerkonto muss man aber nicht anlegen. Die Daten sind vor allem in Städten sehr genau und aktuell, in ländlichen Gegenden können Informationen über Hausnummern oder Lokalitäten wie Restaurants lückenhaft sein - je nachdem wie aktiv die Community in dieser Gegend um Vollständigkeit bemüht ist.

Die Routenführung wird wie bei OSM für Fahrzeuge, Fußgänger, Radfahrer und öffentliche Verkehrsmittel angeboten. Die Berechnung der Routen dauert dabei überraschend lange und funktioniert nur gut, wenn man die Offline-Karte herunterlädt. Die Qualität der Route ist allerdings top. Möchte man nur schnell etwas in einem anderen Bundesland überprüfen, müssen immer zunächst die Daten heruntergeladen werden. Das schränkt die spontane Nutzung deutlich ein. Für Österreich werden so 370 MB fällig, für Deutschland sind es aber schon 3 GB.

Ein zusätzliches Feature ist die Reiseführer-Integration, die teils kostenpflichtig, teils gratis, Stadtführungen, Wanderwege oder Radtouren für bestimmte Regionen anbietet.