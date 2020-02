Das wird das neue Apple Maps können

Datenschutz

Obwohl das alles sehr stark an Google Maps erinnert, will sich Apple zumindest in einem Punkt deutlich vom Konkurrenten abheben: dem Datenschutz. Laut Apple erfordert Apple Maps keine Anmeldung und ist nicht mit der Apple ID verknüpft. Für die Personalisierungsfunktionen, wie die empfohlene Abfahrtszeit um den Flug zu erwischen, wird nur auf dem Gerät nach Daten gesucht und nicht in der Cloud.

Zudem seien die Daten, die in Apple Maps gesammelt werden, nicht mit bestimmten Usern verknüpft. Apple geht eigenen Angaben noch einen Schritt weiter. Wenn ein User in Apple Maps nach einem Ort gesucht hat, wird dessen Standort gespeichert – wie auch bei Google Maps. In Apple Maps wird dieser Standort aber nach 24 Stunden am Server ungenauer gemacht und das gesuchte Ziel entfernt.