Update für Google Maps ist da: Das kann die neue Version

Am 8. Februar feiert Google Maps seinen 15. Geburtstag. Bereits heute kommen Android- und iOS-User in den Genuss eines größeren Updates. Abgesehen von einem neuen Logo, das mit dem App-Update von Google Maps ausgeliefert wird und sich am tropfenartigen Pin orientiert, wurde auch die App-Struktur ein wenig verändert. Die bisher 3 Tabs in der unteren Tab-Leiste (Erkunden, Pendeln, Für dich) werden auf fünf ausgeweitet. Das Update sollte im Laufe des Tages an User ausgespielt werden.

Google Maps organisiert sich neu

Neben "Entdecken" und " Pendeln" gibt es nun das Icon "Gemerkt" für die manuell gespeicherten Orte. Neben des schnellen Überblicks will Google auch Empfehlungen auf Basis besuchter und gespeicherter Orte liefern. Ein weiterer Reiter "Beitragen" ist für die Eingabe eigener Beiträge und Informationen gedacht. So will Google noch mehr User animieren, lokales Wissen über Straßen, Adressen, aber auch Geschäfts- und Lokal-Kritiken sowie Fotos beizusteuern oder auch offensichtliche Fehler und fehlende Informationen aufzuzeigen.