Wie Google Maps unser Leben revolutionierte

Diese Service-Orientiertheit von Google und anderen Technologiekonzernen, die später mit ihren eigenen Kartendiensten auf den Markt kamen, habe den Fokus der modernen Kartografie und auch das Berufsbild nachhaltig verändert, sagt Gartner. "Ein Kartograf muss heute nicht nur ein Grafikdesigner, sondern auch ein Informatiker sein. Darüber hinaus muss er Kognitionswissenschaftler sein und verstehen, wie Menschen dargestellte Informationen im Kopf verarbeiten und verbinden."

Eine Milliarde Kilometer pro Tag

Die von Google kommunizierten Zahlen sind tatsächlich beeindruckend. Über eine Milliarde Kilometer legen Autos mithilfe von Google Maps pro Tag zurück. Da die in den Autos mitfahrenden Handys ihre Standortdaten ständig an Google melden, weiß der Kartendienst praktisch in Echtzeit, wo es staut und schlägt im Zweifel andere Routen vor. Wie einfach das System überlistet werden kann, bewies der Berliner Künstler Simon Weckert vergangene Woche, indem er einen Handkarren mit 99 Android-Handys hinter sich herzog und so einen virtuellen Stau erzeugte.

Bei Google nimmt man den Vorfall mit Humor. „Die Kreativität hat uns in dem Fall wirklich beeindruckt. Ein Handkarrenmodus ist derzeit aber nicht geplant“, sagt Google-Maps-Chefin Jen Fitzpatrick im Gespräch mit der futurezone. Solche Erkenntnisse würden aber dabei helfen, Funktionen wie die Stauvorhersage weiterzuentwickeln. Darüber hinaus will Google das veränderte Fortbewegungsverhalten stärker berücksichtigen und Angebote wie Carsharing, E-Roller und Leihfahrräder in der Routenplanung abdecken.