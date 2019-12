Google Maps erhält neues Design

Bislang konnten die allermeisten Funktionen in der Android-App-Version von Google Maps über das Burger-Menü und die seitlich, versteckte Navigationsleiste ausgewählt werden. Zahlreiche Nutzer und Medien berichten, dass diese Art und Weise den Kartendienst zu bedienen bald der Vergangenheit angehören könnte.

In einer überarbeiteten Version von Google Maps wurde nämlich die seitliche Navigationsleiste komplett gestrichen und die Bottom-Bar, also die kleinere Navigationsleiste am unteren Ende des Bildschirms, ausgebaut. Einige Funktionen fanden dort offenbar keinen Platz und wurden in das Menü verschoben, das im Profil-Switcher oben rechts unter gebracht ist.