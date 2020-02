Wiener Linien: Keine Echtzeitdaten für Google Maps in Sicht

Seit der Einführung der WienMobil App (iOS und Android) wurde diese nach Angaben der Wiener Linien eine Million Mal heruntergeladen. In einem nächsten Update sollen auch Smartwatches unterstützt werden. Die App ist für Touristen auch in englischer Sprache verfügbar, ob zukünftig auch weitere Sprachen verfügbar sein werden, konnten die Wiener Linien nicht beantworten.

Die WienMobil-App soll Nutzern den schnellsten Weg bis zur Wohnungstür vorschlagen. So sieht man in der App, ob in der Citybike-Station noch genug Fahrräder verfügbar sind, oder wo sich der nächste E-Roller befindet. Derzeit sind nur Roller von Circ und Tier in der App verfügbar. Die Kooperation mit weiteren Anbietern wie Lime oder Hive ist derzeit nicht geplant, heißt es vonseiten der Wiener Linien zur futurezone. An den drei WienMobil-Stationen können diese auch über die App gemietet werden. Die Wiener Linien planen, weitere Stationen in Wien auszubauen.