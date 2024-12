Neues Samsung-Betriebssystem ist offiziell: Spott und Lob für One UI 7

One UI 7 ist da: Samsung-Betriebssystem sorgt für Lob und Spott

06.12.2024

Samsung hat die offene Beta-Version seiner neuen Benutzeroberfläche veröffentlicht. Die Reaktionen fallen gemischt aus.

Eigentlich ist es ja müßig, im Jahr 2024 noch darauf zu achten, welcher Handy-Hersteller sich von der Konkurrenz etwas abgeschaut hat, wer möglicherweise ein Feature kopiert hat oder wer eine Funktion als allererster erfunden hat. Beim neuen Samsung-Betriebssystem drängt sich ein Vergleich mit den iPhones jedoch geradezu auf. Der koreanische Technologiekonzern hat das neue One UI 7 offiziell vorgestellt und eine offene Beta-Version zum Download bereitgestellt. Das Echo auf den neuen Look fällt einerseits positiv aus. Andererseits machen sich aber auch viele über die Ähnlichkeiten zum iPhone-Betriebssystem lustig. ➤ Mehr lesen: Samsungs neues Betriebssystem erinnert verdächtig an iOS

One UI 7: Die neue "Now Bar" erinnert an das Dynamic Island der iPhones. © Screenshot

Now Bar statt Dynamic Island Was bei den iPhones als Dynamic Island bezeichnet wird, hat Samsung für seine Galaxy-Phones übernommen und nennt es "Now Bar". Während die interaktive Schaltfläche bei den Apple-Handys rund um die Kameraaussparung in Erscheinung tritt, ist bei Samsung ein ganz ähnliches Menü im unteren Bildschirmbereich zu sehen. Wie bei den iPhones werden dort die Timer, der Audio-Recorder oder vergleichbare Funktionen im Lockscreen dargestellt. Auch die aktuelle Musikwiedergabe kann über das kleine Menü gesteuert werden. Der neue bildschirmfüllende Media-Player sieht ebenso dem iOS-Player ziemlich ähnlich. Wegen der vielen Übereinstimmungen mit dem iPhone-Betriebssystem muss Samsung einiges an Kritik einstecken. In den sozialen Medien machen zahlreiche Videos und Fotos die Runde, in denen die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Benutzeroberflächen gezeigt werden. ➤ Mehr lesen: Dieses Samsung-Produkt soll dem Galaxy S25 die Show stehlen

Auch postives Feedback Abgesehen davon erhält One UI 7 aber auch viel Lob. Der neue Look kommt gut an, vor allem das übersichtlichere Kontrollzentrum sowie die viele kleinen Details, die Samsung überarbeitet hat - etwa die Darstellung der Notifications und die Lade-Animationen. One UI 7, das auf Android 15 aufbaut verleiht den kompatiblen Galaxy-Phones auch zahlreiche neue KI-Funktionen, die zum Teil ebenso in einem neuen Design in Erscheinung treten. Bereits in früheren Beta-Versionen wurde ein neuer Bildgenerator gezeigt, der aus Skizzen passende Bilder erstellen kann und aus Porträtfotos Avatare erzeugt. ➤ Mehr lesen: So wird das Samsung Galaxy S25 aussehen

One UI 7 noch in Beta-Version Die One UI 7 Public-Beta ist ab sofort für die Galaxy-S24-Modelle verfügbar. Allerdings nur in Deutschland, Polen, UK, US, Indien und Korea. Um an die Beta zu kommen, muss man als Samsung-Member angemeldet sein. Die fertige Version des neuen Betriebssystems wird für Anfang 2025 für alle kompatiblen Galaxy-Modelle erwartet. Nachfolgend ist jedenfalls die Liste all jener Geräte, die das Update auf One UI 7 bekommen. In Klammer (AI) sind diejenigen Modelle markiert, die auch die KI-Features erhalten.

One UI 7 © Screenshot