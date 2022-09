ÖBB: "Zu den Spitzenzeiten wird es deutlich mehr Züge geben"

Wie anders wird die Bahn von morgen sein? Was werde ich als Fahrgast davon merken? Die Bahn von morgen ist schneller, bequemer, noch pünktlicher, versorgt die Kund*innen mit Real-Time-Informationen und ist mit anderen Verkehrsträgern optimal vernetzt. Die Infrastruktur kann von den Bahnunternehmen deutlich effizienter genutzt werden. Zu den Spitzenzeiten wird es deutlich mehr Züge geben, was nicht nur für die Pendler*innen große Erleichterungen bringen wird.

futurezone: Die ÖBB sprechen von der Bahn von morgen, die nur mittels Digitalisierung zu realisieren sei. Was kann man sich darunter vorstellen? Schienen, Strecken und Bahnhöfe lassen sich ja nur bedingt digitalisieren. Johann Pluy : Die Bahn steht vor riesigen Herausforderungen. Bis 2030 müssen in Österreich zumindest 50 Prozent weniger Benzin und Diesel verbraucht werden, um die Klimaziele zu erreichen. Das bedeutet, dass die Transportkapazitäten im Personen- wie auch Güterbereich auf der Bahn stark erweitert werden müssen. Unser Ziel ist eine Verdoppelung unserer Leistungsfähigkeit bis 2040. Und diese Steigerung ist nur mit modernster Technik zu erreichen. Die Bahn von morgen hat nichts mehr mit der Bahn von heute zu tun, es ist schon eine Revolution, die derzeit stattfindet. Allein im aktuellen Rahmenplan bis 2027 sind da rund 2 Milliarden auf der Infrastrukturseite vorgesehen.

Zwei Milliarden Euro stecken die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) in die Digitalisierung ihrer Infrastruktur. Die futurezone hat mit ÖBB-Infrastruktur-Vorstand Johann Pluy über die Pläne und das " Internet of Trains " gesprochen.

Was wird da im Detail verändert?

Block 1 ist die Digitalisierung des Bahnbetriebs. Das heißt: Wir digitalisieren alles rund um die Zugfahrt selbst, damit sie effizienter wird.

Block 2 ist dann die Infrastruktur selbst. Wir müssen schauen, dass wir beim Warten, Inspizieren und Bauen optimieren – und auch das funktioniert mit Digitalisierung. Zum Beispiel: Wie bekommt der Instandhaltungsmitarbeiter bei einer Störung eine optimale Botschaft zum Problem? Hier ist eines unserer Kernprojekte der Digitale Zwilling. Er ist eine perfekte digitale Kopie der gesamten Infrastruktur der Bahn bis zur letzten Schraube. Damit können Simulationen verschiedenster Art und etwa Vermessungen als Vorbereitung für bauliche Maßnahmen am Computer durchgeführt werden – was Streckensperren minimiert. Auch der Zustand der Anlagen wie etwa der Oberleitungen wird dann digital überwacht – was einen weiteren wichtigen Schritt zu Predictive Maintenance, also vorausschauender Wartung, bedeutet.

Wie wirkt sich das auf den Fahrplan aus?

Traditionell funktionierte der Zugverkehr so: Jeder Fahrdienstleiter schaute sich seinen Abschnitt an und übergibt das dem nächsten - also jeder war für seinen Mikrokosmos zuständig. Wir wollen jetzt das Netz gesamtheitlich anschauen und daraus einen optimalen Fahrplan machen.

Und wie würde der aussehen?

Die Grundidee ist einfach: Kürzere Zugabstände fahren. Darum dreht sich sehr viel. Das bedeutet bessere Taktung bei gleichzeitiger Steigerung der Sicherheit. Um das zu erreichen, müssen wir zu jedem Zeitpunkt präzise wissen, wo genau sich welcher Zug befindet. Denn die Züge haben ja einen viel längeren Bremsweg als Fahrzeuge mit Gummireifen. Fahren auf Sicht wie beim Auto ist also im Normalbetrieb nicht möglich, deshalb sind die Abstände auch viel größer.

Thema Unpünktlichkeit: Wie sehr fallen da Störungen ins Gewicht?

Die ÖBB zählen zu den pünktlichsten Bahnen in Europa, mit Pünktlichkeitsquoten von 95 Prozent und mehr. Die meisten Verspätungen sind tatsächlich sogenannte Grenzverspätungen. Aber es gibt bei den Störungen im Betrieb fast nichts, was es nicht gibt: Zum Beispiel verirren sich immer wieder auch Personen in den Gleisbereich, dann müssen wir aus Sicherheitsgründen die Strecken sperren.

Und wie hilft Digitalisierung bei solchen Störungen?

Digitalisierung kann da die Verfügbarkeit der Infrastruktur optimieren. Ein Beispiel: Auf der Tauernstrecke zwischen Salzburg und Villach ist etwa Starkregen vorhergesagt. Das heißt, dass wir unser Instandhaltungspersonal alarmieren, strategisch gut positionieren und, falls die Mure kommt, rechtzeitig aufräumen. Da müssen wir alles dazu verwenden, um da besser zu werden. Drohnen können hier zum Beispiel bei der Frühaufklärung helfen und uns sagen, ob etwa umgestürzte Bäume ins Gleis oder die Oberleitung hängen oder ob die Schiene durch Wasser unterspült ist. Diese Nachrichten und Fotos oder Videos können in Echtzeit an die Betriebsführung übermittelt werden, die sofort die geeigneten Maßnahmen einleitet. Damit wird enorm Zeit gespart.

Echtzeitinfos sind auch in der Logistik sehr wichtig. Wenn ich zum Beispiel beim Terminal Wels auf ein Frachtgut warte, aber weiß, dass an der Adriaküste die Bora bläst. Da kann ich mir sicher sein, dass das Schiff zu spät kommt. Darauf kann man sich einstellen. Man kann einiges machen, um “Amazon-ready” auf der Schiene zu werden.

Daten von Sensoren spielen dabei wahrscheinlich eine wichtige Rolle.

Ja, das wird immer wichtiger. Daher haben wir jetzt eine Datenfabrik aufgebaut, die diese unstrukturierten Daten sammelt und auswertet. So können wir zum Beispiel ermitteln, ob wir unsere Infrastruktur früher oder später instand halten müssen.

Hört sich so an, als entwickle sich das Bahnnetz zum Internet of Things.

Wir sprechen vom „Internet of Trains“. Wir müssen aber gleichzeitig darauf achten, dass wir nicht zu viel Komplexität hineinbringen. Wenn wir eine Weiche haben mit 49 Sensoren, geht sich da noch was aus? Wir haben immerhin einen Outdoorbetrieb und müssen dementsprechend vorsichtig sein mit Sensoren, die wir für betriebskritische Entscheidungen brauchen. Auf die müssen wir uns nämlich verlassen können.