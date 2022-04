2 Milliarden Euro: Die Digitaloffensive der ÖBB

„Viele Menschen sitzen heute im Auto, weil sie keine öffentliche Mobilität haben. Da kann Digitalisierung den Lückenschluss darstellen“, sagt Mobilitätsexpertin Katja Diehl beim ÖBB „Connected Mobility Day“ am Freitag.

In den kommenden Jahren will die größte Eisenbahngesellschaft Österreichs laut eigener Angabe rund 2 Milliarden Euro in die Digitalisierung des Konzerns investieren. Laut ÖBB-CEO Andreas Matthä helfe die fortscheitende Transformation „effizient, sicher und noch klimafreundlicher unterwegs zu sein.“

Eingesetzte Technologien

Der Betrieb der ÖBB soll künftig vollständig digital und KI-gestützt ablaufen, wie bei der Veranstaltung angekündigt wurde. Unter anderem spiele automatische Ressourcenplanung und prädiktive Instandhaltung (predictive Maintenance) eine Rolle. Dafür müssen Daten generiert werden, wie Marcus Frantz, CIO der ÖBB, erklärt.

Dazu zählen Zuglaufcheckpoints, Messstellen und Güterwagone mit Sensoren, die Stöße oder Vibrationen, den Zustand der Radsätze und auch Hitzetemperaturen von Bremsen erheben. Diese Daten sollen einer künstlichen Intelligenz gefüttert werden. Die helfe beispielsweise bei Optimierungen, der Nutzung von bildgebenden Verfahren oder Text-to-Speech-Anwendungen. Außerdem sollen auch neue Technologien zum Einsatz kommen wie Drohnen und VR-Technologien.

Mit der zunehmenden Aufzeichnung und Verwendung von Daten, gewinnt auch die Daten- und Informationssicherheit an Bedeutung. Das Programm Protect helfe den ÖBB dabei, die nötige Cybersecurity zu gewährleisten. Ein weiterer Punkt in diesem Zusammenhang seien die Mitarbeiter*innen, denen ermöglicht werden soll, ihre digitalen Fähigkeiten zu entwickeln. Daran arbeiten alle ÖBB-Gesellschaften gemeinsam mit den rund 800 IT-Expert*innen.

Digitalisierung vs. Klimaproblematik

„Klimaschutzbestrebungen brauchen mehr Verkehrsverlagerung auf die Schiene“, sagt Mark Topal, Leiter der Systemtechnik und Konzernproduktion der ÖBB. Bahnbetriebsprozesse, die noch oft manuell laufen, sollen modernisiert werden. Die Produktivität soll durch den Einsatz von digitalen Anwendungen steigen, und zwar immens. Bis 2040 möchten die ÖBB ihre Leistungsfähigkeit verdoppeln und noch mehr Personen und Güter auf ihren Gleisen befördern.

Ein konkretes Beispiel sei die digitale automatische Kupplung auf dem Schienenverkehr, wie es sie in Europa noch nicht gibt. Das European DAC Delivery Programme widmet sich der Implementierung dieser. Diese Technologie würde nicht nur Einfluss auf die Arbeitssicherheit haben, sondern auch auf den Zeitaufwand beim Kuppeln bzw. Entkuppeln, auf die Zugvorbereitung sowie auf die Bremsen- und Wageninspektion. „All das kann digitalisiert und vereinfacht werden“, sagt Topal.

Kund*innen des Unternehmens sparen eigener Angabe nach aktuell im Jahr 4 Millionen Tonnen CO2. Man möchte den eigenen ökologischen Fußabdruck aber weiter reduzieren. Bis 2030 möchten die ÖBB Klimaneutralität erreichen. Dies soll durch weitere Elektrifizierung und Nutzung von alternativen Antriebstechnologien gelingen.