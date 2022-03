Wie der 5G-Standard CO2-Emissionen reduzieren kann

Smart Cities, autonome Autos, vernetzte Maschinen in der Industrie – zu all diesen Neuerungen kann der neue Mobilfunkstandard 5G der Schlüssel sein. Denn die nächste Generation des Mobilfunks verspricht nicht nur schnelleres Internet. „Es geht um ein besseres Zusammenspiel von Maschine und Mensch“, sagt Thomas Zemen, Principal Scientist am AIT Austrian Institute of Technology im Gespräch mit der futurezone. Seit 2014 forscht er dort an drahtlosen Kommunikationssystemen. Bei 5G stehe, im Gegensatz zu Vorgängergenerationen, nicht nur die Kommunikation zwischen Individuen im Mittelpunkt, sondern „die mobile Vernetzung von Maschinen und Objekten“.

Autos, die mit Autos sprechen

Wie ein Mobilfunkstandard das erreichen kann? „Entscheidend ist dabei die geringe Verzögerung im 5G-Netz“, erklärt Zemen: „Über 5G erreichen Daten innerhalb von 5 Millisekunden den Empfänger.“ Ein enormer Unterschied zur 4. Mobilfunkgeneration LTE, bei der die Datenübertragung rund 50 Millisekunden dauert. Diese Übermittlung in (nahezu) Echtzeit eröffnet zahlreiche Anwendungsfelder, so zum Beispiel im Straßenverkehr. Ein autonomes Auto ist aufgrund dieser geringen Latenz und der größeren Bandbreite in der Lage, viel schneller auf andere Verkehrsteilnehmer*innen zu reagieren.

Eine größere Bandbreite ist aber nicht das einzige Ziel, dass sich Thomas Zemen und sein Team am AIT gesteckt haben. „Wir wollen auch für hohe Zuverlässigkeit sorgen“, sagt der Wissenschaftler. Denn gerade im Straßenverkehr könne man sich einen Funkausfall nicht leisten. Die Verbindung zu anderen Verkehrsteilnehmer*innen müsse stets aufrechterhalten bleiben, „auch wenn man mit 130 Kilometern pro Stunde auf der Autobahn fährt“, sagt Zemen.