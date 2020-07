A1 testet Network Slicing im LTE-Netz für die ÖBB

Hardware für Test

Damit es für Kunden, die in der Umgebung leben, zu keinen Einbußen kommt, wurde an der Strecke zusätzliche LTE-Hardware installiert, wie Grausam gegenüber der futurezone erklärt.

Konkrete Pläne, die Technologie auch abseits der Bahn-Infrastruktur einzusetzen - etwa um bestimmten Kunden mehr Leistung für einen höheren Preis anzubieten - gebe es vorerst noch keine. "Technisch möglich wär es, aber das ist auch eine Frage der Netzneutralität, die man erst ausdiskutieren muss", so Grausam gegenüber der futurezone.

Vernetzte Bahn

Die Digitalisierung der Bahn wird künftig einen immer größeren Stellenwert einnehmen, wie Johann Pluy, Vorstandsmitglied der ÖBB-Infrastruktur AG, erklärt. Es mache Sinn, jeden Lüfter in einen Tunnel zu vernetzen, so Pluy. "Der Grund ist einfach: Wenn der Lüfter nicht geht, fährt kein Zug mehr, das steht so in der Betriebsbewilligung". Vernetzung würde so zu einem störungsfreien Betrieb ermöglichen.

Heute wisse man bereits von fast allen Zügen die Position im Netz, "gleisgenau", wie Pluy erklärt. "Mit diesen Informationen können wir anders Zugfahren."

Man sei dabei,den gesamten Schienenstrang als digitalen Zwilling zu erstellen. "Man braucht ein digitales Abbild der Infrastruktur in Echtzeit, um auch in Echtzeit Züge zu fahren", so Pluy.

"Unsere Idee ist es, statt dem Kabel ein Mobilfunknetz zu verwenden, das unsere Qualitätsmerkmale erfüllt", erklärt der ÖBB-Manager. Die Vision sei, ein 3D-Modell der Bahninfrastruktur zu erstellen. “Dank neuer Technik werden wir komplexe Situationen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten können”, sagt Pluy.

