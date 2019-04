Mini-Fabriken und Robo-Robben: So zeigt A1 das Internet der Dinge

Smart Mobility

Nicht Container, sondern ganze Güterwaggons hat die Rail Cargo Group zum Teil des IoT gemacht. Zusammen mit A1 wurde eine Box entwickelt, die an den Waggons angebracht wird. So lässt sich die Position per GPS in ganz Europa verfolgen. Sensoren erkennen Stöße, Beschleunigung und Bremsung. So hat die Rail Cargo Group einen Überblick darüber, was wo gerade mit ihren Waggons passiert. Durch ein intelligentes Datenmanagement halten die Batterien bis zu sechs Jahre. Mit 5G würden die Komponenten weniger Strom verbrauchen. „Hier streben wir eine Batterielebensdauer von bis zu zehn Jahren an“, sagt Grausam.

Am Flughafen Wien wird bereits ein Campus-Netzwerk im Rahmen eines Pre-5G-Projekts eingesetzt. Dabei werden Teile des Mobilfunknetzes für bestimmte Zwecke reserviert. In diesem Fall ist es für die „Ramp Handler“, die am Rollfeld unterwegs sind. Würden am Flughafen zu viele Passagiere das mobile Datennetz nutzen, könnte die Bandbreite zu knapp werden für die Notebooks und Handhelds der Ramp Handler. Durch das Reservieren des Netzes für die Ramp Handler kann dies nicht passieren. Network Slicing bzw. Small Cells ist einer der Vorteile, die 5G ermöglicht. Es soll künftig etwa auch für Produktionsstätten und andere Orte genutzt werden, bei denen eine stabile Internetverbindung essenziell ist.